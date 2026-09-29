ЕС переплатил за топливо 100 млрд евро из-за войны между США и Ираном

С начала войны между США и Ираном ЕС потратил на ископаемое топливо на 100 млрд евро больше, чем раньше, при том же объеме импорта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, которого цитирует Financial Times.

Страны-члены ЕС обсудят, как подготовиться к зиме в условиях высоких цен на энергоносители.

Йоргенсен призвал страны-члены предложить меры по сокращению спроса, продолжать наполнять газохранилища, чтобы их заполненность составляла не менее 80 процентов, а также применять "целенаправленные и временные" меры для борьбы с высокими ценами.

"В этом году мы переплатили 100 млрд евро за энергию, не получив при этом ни одной дополнительной молекулы газа или нефти", – сказал еврокомиссар.

В этом контексте он также вновь подчеркнул необходимость ускорения темпов электрификации в Европе.

"Нам нужно избавиться от этой зависимости, нам нужно заменить ископаемое топливо – импортируемые, вредные для окружающей среды и дорогие молекулы – энергией собственного производства", – сказал Йоргенсен.

Недавно сотни водителей грузовиков в Португалии устроили акцию протеста из-за рекордных цен на топливо.

А бывший президент Франции Франсуа Олланд не исключает возвращения движения, подобного "желтым жилетам", если правительство не сможет принять меры и поддержать профессии, которые больше всего страдают от высоких цен на топливо.