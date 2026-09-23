Литва готовит собственные санкции против российских олигархов, исключенных из санкционного списка ЕС

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что инициирует введение национальных санкций против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, с которых были сняты санкции ЕС.

Об этом Будрис сообщил в X, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Литвы сообщил, что обратится к главе Министерства внутренних дел с просьбой внести двух олигархов в национальный "черный список".

По словам Будриса, Вильнюс будет работать над тем, чтобы предотвратить въезд этих лиц в Шенгенскую зону.

"Литва считает этих двух российских олигархов соучастниками России в её агрессивной войне против Украины и приложит все усилия, чтобы предотвратить их возможный въезд в Литву и Шенгенскую зону. Следующим шагом станут решения о замораживании активов", – сообщил Будрис.

Литва стала второй страной ЕС, объявившей о введении национальных санкций против Фридмана и Усманова.

Первой с такой инициативой выступила Латвия – после того, как эта страна сняла вето на исключение этих олигархов из санкционного списка ЕС.

Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение исключить из санкционного списка двух российских олигархов и призвал страны ЕС ввести национальные санкции против Усманова и Фридмана.

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