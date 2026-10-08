В Белой Церкви начал работу пункт пропуска на границе с Румынией

На границе Украины и Румынии в Закарпатской области в четверг, 8 октября, начал работу новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацией".

Об этом в своих соцсетях сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник, сообщает "Европейская правда".

Как отметил министр, это уже третий пункт пропуска с Румынией в Закарпатской области.

"Особое значение он имеет для жителей Солотвинской общины, где расположена Белая Церковь. Здесь проживает большая община этнических румын, у многих семей есть родственники по другую сторону границы. Новый переход облегчит эти поездки – к родителям, детям, близким. Именно такие повседневные потребности людей должны определять, как мы развиваем инфраструктуру", – отметил он.

По словам министра, на первом этапе пункт пропуска сможет обслуживать до 400 легковых автомобилей в сутки. Для его запуска с украинской стороны построили подъездную дорогу и установили модульную инфраструктуру для пограничного и таможенного контроля. Румынские партнеры построили пункт пропуска и новый мост через Тису.

"Открываем движение на временной инфраструктуре, чтобы люди могли пользоваться переходом уже сейчас. Это первая очередь проекта. Далее планируем строительство полноценного комплекса для пропуска грузовиков и автобусов. После завершения работ он дополнительно сможет оформлять до 360 грузовых автомобилей и 50 автобусов в сутки", – сообщил Калашник.

В конце июля в правительстве заявили, что строительство КПП "Белая Церковь – Сигету-Мармацей" переходит на финальный этап, а открыть его планируют еще до завершения работ.

Создание нового КПП анонсировали в начале 2024 года.