В правительстве обещают открыть пограничный пункт в Белой Церкви ещё до завершения строительства

В правительстве заявили, что строительство нового международного автомобильного пункта пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацией" в Закарпатской области вступает в завершающую стадию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в Facebook заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

В настоящее время, по его словам, обустроены подъездные дороги, транспортные полосы и зоны контроля; укреплен берег реки Тиса; подведено электроснабжение, водоснабжение, телекоммуникационные и другие инженерные коммуникации; имеется инфраструктура для работы Государственной пограничной и Государственной таможенной служб Украины.

"То есть, есть минимально необходимые условия для оформления автомобилей и необходимого контроля. Пока речь идет об обустройстве на временной инфраструктуре. Так мы сможем запустить оформление легковых автомобилей еще до завершения строительства", – сообщил заместитель министра.

Планируется, что на первом этапе он будет работать круглосуточно для легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонны с пропускной способностью до 600 автомобилей в сутки.

"Белая Церковь – Сигету-Мармацей" станет нашим пятым новым автомобильным пунктом пропуска с начала войны. И точно не последним", – написал Дергач.

Отметим, что в октябре 2023 года в Киеве состоялось совместное заседание правительств Украины и Румынии, по итогам которого стороны заключили семь двусторонних документов – в частности, касающихся соглашения о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Тиса.

28 ноября 2024 года сообщалось, что Украина планирует открыть пункт пропуска для грузового транспорта "Белая Церковь – Сигету-Мармацея" на границе с Румынией в 2025 году.