Демократы получили большинство в Палате представителей

Демократическая партия получила 220 мест из необходимых 218 для большинства в Палате представителей, тем самым закрепив свой контроль над обеими палатами Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на предварительные результаты промежуточных выборов.

Демократы преодолели необходимый для получения большинства рубеж в 218 мест в Палате представителей. По текущим данным, они получают 220 мест в нижней палате, а республиканцы – 128. 87 мест пока остаются неопределенными в связи с продолжающимся подсчетом голосов.

Предварительные результаты выборов в Палату представителей США

Таким образом, Демократическая партия закрепила за собой контроль над обеими палатами Конгресса.

На выборах в Сенат партия получила 53 места (из необходимых для большинства 51). Республиканцы получили 42 места в Сенате. Еще 5 мест в верхней палате остаются неопределенными.

Президент США Дональд Трамп оправдался за провал своей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, заявив, что они одержали бы победу, если бы он был в избирательном бюллетене.

Трамп также заявил, что признает результаты выборов и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.

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