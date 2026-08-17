В Ирландии пятеро подростков погибли в ДТП с авто, двигавшимся по встречной полосе

В Ирландии пятеро подростков погибли, а еще четверо человек получили серьезные травмы в результате ДТП с участием автомобиля, двигавшегося по автомагистрали по встречной полосе.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".

По данным полиции, тела подростков – всех мужского пола – были извлечены с места столкновения двух автомобилей, которое произошло около 3 часов ночи в воскресенье на автомагистрали M9 в графстве Килдер.

По данным правоохранителей, пассажиры второго автомобиля – три женщины (две в возрасте около 30 лет и одна в возрасте около 20 лет) и один мальчик – находятся в больнице с тяжелыми травмами.

Комиссар полиции Джастин Келли охарактеризовал лобовое столкновение двух автомобилей как "ужасное" и отметил, что "в некоторых случаях" водители ездят по автомагистралям в неправильном направлении ради лайков в социальных сетях.

Описывая аварию, Келли сказал: "Эти члены семьи спокойно ехали по дороге, когда в них врезался автомобиль, двигавшийся по автомагистрали в неправильном направлении".

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства аварии. Полиция обратилась с призывом ко всем, кто был свидетелем аварии или имеет записи с видеорегистратора, обратиться в полицию.

Как сообщалось, в минувшие выходные в Венгрии 12 человек погибли и по меньшей мере 10 получили ранения в результате аварии автобуса с польскими номерами. По предварительной информации венгерской полиции, водитель автобуса заснул за рулем. Его задержали.

В начале августа в Италии на автомагистрали Терни–Риети произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса, трёх легковых автомобилей и фургона, в результате которого погибли шесть человек, ещё 34 получили ранения.