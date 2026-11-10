СМИ: США требуют предоставить Европе место за столом переговоров по войне в Украине

Посланцы президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф будут оказывать давление на Россию, чтобы та позволила Европе присоединиться к предстоящим переговорам по вопросам безопасности континента.

Об этом стало известно Politico от американских чиновников, передает "Европейская правда".

Зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф будут настаивать на том, чтобы Европа играла непосредственную роль в предстоящих переговорах, выступая посредниками в первых с февраля трехсторонних переговорах с Россией и Украиной, которые состоятся во вторник в Абу-Даби, отметили чиновники.

Европейским правительствам и институтам ЕС, вероятно, не придется долго решать, кого они хотят видеть за столом переговоров от своего имени. Кушнер и Уиткофф стремятся ускорить темп переговоров и хотят, чтобы встреча на этой неделе стала последней без полноценного участия Европы, отметили те же чиновники.

"Нам нужна Европа за столом переговоров", – сказал один из чиновников. "Поэтому наше предложение заключается в том, чтобы привлечь европейцев к обсуждению после этих трехсторонних переговоров", – добавил он.

Чиновники положительно оценили тот факт, что 27 октября лидеры Финляндии и Норвегии напрямую позвонили российскому лидеру Владимиру Путину, и отметили, что необходимы более активные контакты. "Нам нужно гораздо больше европейских переговоров с Россией, чтобы европейцы слышали то же, что слышим мы, и чтобы те сообщения, которые они передают нам, они могли передавать непосредственно России", – утверждают в США.

Вопрос о том, кто выступает от имени Европы – и должны ли европейские союзники Украины вообще вести переговоры с Путиным – вызывает глубокие разногласия. Лидеры ЕС обсудят эту тему на неформальном саммите в Дублине в конце этой недели.

Европейские правительства опасаются, что Трамп, возможно, готовится согласиться на давние требования Путина о сокращении влияния НАТО в регионе. Однако американские чиновники настаивали, что НАТО и впредь будет оставаться центральным элементом коллективной обороны Европы, при этом отказываясь отступать от необходимости кардинального переосмысления отношений континента с Россией.

У европейцев есть "много предубеждений" в отношении пересмотра архитектуры безопасности, поскольку Россия в прошлом предлагала различные изменения, а предыдущие договоренности потерпели неудачу, добавил чиновник. "Мы должны создать что-то новое, что будет работать сегодня", – сказал он.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отвергает призывы к созданию новой европейской архитектуры безопасности как способа прекращения агрессивной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу предупредил администрацию Дональда Трампа, что предложенный им новый план безопасности для Европы может быть "опасным", поскольку Россия не демонстрирует никаких признаков желания прекратить войну.

Как сообщалось, непонятное предложение администрации США о новом соглашении с Россией по безопасности в Европе вызвало скептицизм и беспокойство в европейских столицах, которые опасаются, что это может привести к оттеснению континента на второй план в переговорах.