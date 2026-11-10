Рубио заявляет, что переговоры в Абу-Даби были "продуктивными", но впереди "много работы"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией, состоявшиеся 10 ноября в Абу-Даби, были "очень продуктивными".

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Париже, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что переговоры были "продуктивными", но впереди ещё "много работы".

"Очевидно, впереди ещё много работы. Это не то, что может быть решено в ближайшие 24 часа", – сказал он.

В то же время Рубио подчеркнул важность того, чтобы Европа присоединилась к переговорам.

"Наша цель – расширить трехсторонний формат, чтобы за столом переговоров были представлены не только США, Украина и Россия, но и европейцы", – отметил госсекретарь США.

Также его спросили, насколько серьезно относятся российские переговорщики, прибывшие в Абу-Даби, к прекращению войны.

"Именно это мы и проверяем", – ответил Рубио.

Ожидается, что переговоры возобновятся 11 ноября утром. Президент Владимир Зеленский уже кратко обсудил с украинской делегацией ход трехсторонних переговоров.

По данным "Украинской правды", во время первого раунда переговоров Украина-США-Россия в Абу-Даби стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и затронули вопрос о послевоенном будущем.

Американские, украинские и европейские чиновники встретились утром 10 ноября перед запланированными переговорами между Россией и Украиной в Абу-Даби.

Целью встречи была координация усилий по прекращению войны и обсуждение послевоенных договоренностей в сфере безопасности, в которых США стремятся выступить посредником.