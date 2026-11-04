Суд оставил сына норвежской королевы под домашним арестом по делу об изнасиловании

В среду, 4 ноября, норвежский суд вынес решение, согласно которому Мариус Борг Хойби, пасынок короля Хокона, останется под домашним арестом с электронным браслетом в ожидании рассмотрения апелляции по его приговору за изнасилование.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Это решение отменило постановление, вынесенное в понедельник, 4 ноября, судом низшей инстанции, согласно которому Хойби мог быть освобожден.

Напомним, 29-летний Мариус Борг Хойби был приговорен в июне к четырем годам лишения свободы за два эпизода изнасилования, а также за домашнее насилие и другие преступления, но обжаловал приговор.

В настоящее время он носит электронный браслет и находится под домашним арестом в королевском поместье за пределами Осло.

Прокуратура просила продлить срок его содержания под стражей. Рассмотрение апелляции Хойби в суде должно начаться в феврале.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, норвежский районный суд принял решение, согласно которому сын королевы Норвегии мог быть освобожден из-под стражи.

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