В США прокомментировали угрозы Ирана в адрес сына Трампа

Секретная служба США "осведомлена" о видео, которое, по сообщениям, было опубликовано иранскими государственными СМИ и в котором, судя по всему, содержится угроза в адрес младшего сына президента Дональда Трампа, Баррона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В иранском телерепортаже, который начинается с надписи на английском языке "Где убить Баррона Трампа", рассказывается о попытках связаться с младшим сыном президента и упоминается вознаграждение в размере 10 миллионов долларов, по данным Iran International – британского СМИ, освещающего события в Иране.

В видео Баррон Трамп обозначен как "цель", а также упоминаются различные известные места, в частности Trump Tower и адрес в Вашингтоне, связанный с Нью-Йоркским университетом, где, по имеющимся данным, учится сын Трампа.

"Секретная служба США осведомлена об этом видео и расследует всё, что может быть воспринято как угроза в адрес лиц, находящихся под нашей защитой", – заявил представитель Секретной службы Нейт Херринг.

По его словам, из соображений оперативной безопасности ведомство не обсуждает вопросы, касающиеся оперативной разведки в сфере охраны.

Недавно СМИ сообщили, что службы безопасности получили информацию о вероятной попытке сбить самолет с Дональдом Трампом над Турцией с помощью ПЗРК, в связи с чем приняли решение пересадить президента США на борт третьего самолета.

Решение спецслужб о том, чтобы Трамп возвращался с саммита НАТО в Анкаре отдельным самолетом, стало следствием информации о том, что Иран очень подробно осведомлен о его маршруте в Турции, а также предупреждения от Израиля.