В РФ предлагают заключить пакты о ненападении со странами-членами НАТО

Глава департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин выступил с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой он предложил заключить соглашения о ненападении с государствами-членами НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Владимир Мединский, главный переговорщик России на переговорах по Украине, которые на этой неделе возобновились впервые с февраля, заявил в среду, что новая система безопасности Европы была центральной темой двухдневных переговоров в Абу-Даби. В то же время он не уточнил, что именно обсуждали участники встречи.

В среду же Дробинин представил на конференции по вопросам безопасности в Москве ряд подробных предложений по этой идее.

Первый вариант, который он очертил, предусматривает создание коллективного оборонного союза или заключение двусторонних соглашений о взаимной помощи, подобных тем, которые Россия имеет с Беларусью и Северной Кореей.

Второй вариант, по его словам, предусматривает политические договоренности о невмешательстве на стороне противников друг друга в случае агрессии – подобные пакту, заключенному Москвой с Ираном.

Третьим вариантом, который он предложил, являются двусторонние пакты о взаимном ненападении.

"Например, соглашения такого рода могли бы заключаться, в частности, с отдельными государствами-членами НАТО, которые тогда получили бы, скажем, дополнительные индивидуальные гарантии безопасности от Российской Федерации", – заявил Дробинин на конференции.

Некоторые европейские политики выступают против любых обсуждений общей архитектуры безопасности Европы, подчеркивая, что сначала необходимо достичь договоренностей о прогрессе в урегулировании войны в Украине, в частности о прекращении огня. В то же время американские чиновники дали понять, что открыты для таких обсуждений.

Сообщалось, что в ходе первого раунда переговоров накануне стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и затронули вопрос о послевоенном будущем.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Украина-США-Россия, состоявшиеся 10 ноября в Абу-Даби, были "очень продуктивными", но впереди ещё много работы.

11 ноября украинская переговорная команда доложила президенту Владимиру Зеленскому об итогах встреч в Абу-Даби.