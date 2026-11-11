Послы ЕС согласовали новые санкции против России, в списке – 50 российских банков

Послы государств Евросоюза на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) 11 ноября предварительно согласовали внесение в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, а также к кибератакам и гибридной деятельности.

Об этом сообщает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя со ссылкой на дипломата ЕС, осведомленного о результатах заседания.

Окончательно утвердить новые санкционные списки должен Совет ЕС по иностранным делам, заседание которого состоится в Брюсселе в понедельник, 16 ноября.

"В санкционные списки за действия против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины будут включены 12 физических и 101 юридическое лицо. Среди этой сотни – 50 российских банков", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Также санкции будут введены против ряда компаний, которые содействуют деятельности теневого флота РФ.

Кроме того, 30 физических и одно юридическое лицо будут внесены в список в рамках санкционного режима в отношении гибридной деятельности России. А еще одно юридическое лицо – в список санкционного режима ЕС в отношении кибератак.

Как сообщала "Европейская правда", 12 октября ЕС одобрил самое масштабное расширение персональных санкций против РФ – в новом списке почти 1600 физических и юридических лиц.

Напомним, 22 сентября Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Подробности – в статье "Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину".