ЕС одобрил самое масштабное расширение персональных санкций против РФ

Глава европейской дипломатии сообщила о введении санкций ЕС против почти 1600 человек, связанных с военной машиной РФ.

Об этом она написала в X, передает "Европейская правда"

Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили расширение санкционных списков почти на 1600 новых имен. По её словам, меры направлены против российского военно-промышленного комплекса.

Более половины из них связаны с цепочкой производства баллистических ракет, уточнила она.

"Это самое крупное расширение нашего санкционного списка с момента начала войны со стороны России", – написала дипломатка.

"Мы значительно затрудняем, замедляем и удорожаем для России производство оружия, которое она использует для убийства украинцев", – заявила Каллас.

Как сообщалось, 12 октября Совет ЕС также обсудит возможность ограничить передвижение российских дипломатов между странами ЕС, вплоть до полного запрета на выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы.

Кроме того, ЕС еще с лета обсуждает ограничение выдачи виз тем, кто воевал в Украине на стороне РФ. В 21-й пакет санкций ЕС включил механизм запрета на выдачу виз российским военным, но сам запрет еще не вступил в силу.