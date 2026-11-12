Еврокомиссар анонсировала новые санкции против нефтепереработки и "теневого флота" РФ

В новый список санкций Европейского Союза против России, который министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить в понедельник, 16 ноября, войдут российские нефтеперерабатывающие предприятия, а также структуры, связанные с "теневым флотом" РФ.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила еврокомиссар по финансам Мария Луиш Альбукерке, выступая в Европейском парламенте в четверг, 12 ноября.

Еврокомиссар сообщила, что в санкционный список ЕС против России будут добавлены новые нефтеперерабатывающие предприятия.

"В понедельник (16 ноября) министры иностранных дел ЕС, как ожидается, примут дополнительные санкционные списки в отношении нефтеперерабатывающих предприятий и экосистемы теневого флота (России). Это еще один раунд жестких санкционных включений в списки, направленный против злонамеренных попыток тех, кто способствует российской агрессивной войне и получает от нее прибыль", – заявила Альбукерке.

Она напомнила, что в то же время Европейская служба внешних действий и Еврокомиссия завершают подготовку предложений по новому, 22-му пакету санкций против России.

По данным источников "ЕвроПравды" в ЕС, 22-й пакет будет готов к концу ноября.

"На сегодняшний день ЕС включил в санкционные списки более 690 судов теневого флота, которым запрещен доступ в порты ЕС и предоставление услуг. Мы отрезали значительные части российского финансового сектора, вынудив его полагаться на альтернативные платежные каналы, и ввели меры, чтобы ограничить и их. В настоящее время мы ввели запрет на транзакции в отношении более 100 российских банков", – сообщила еврокомиссар.

"Санкции работают, и Москва это знает. Они обошлись России в более чем 1 триллион евро, которые она в противном случае могла бы потратить на войну", – добавила Альбукерке.

Также она заявила, что Евросоюз продолжит координировать санкционную политику с международными партнерами, в частности в рамках G7, чтобы повысить эффективность ограничений и противодействовать их обходу.

Как сообщала "Европейская правда", французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад подтвердил, что ЕС в понедельник, 16 ноября, введёт санкционные ограничения против 50 банков, действующих в РФ. Причём, по его словам, именно Франция предложила включить в список большинство из этих субъектов.

В среду "ЕП" стало известно, что послы стран Евросоюза на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) предварительно согласовали внесение в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц.

12 октября ЕС одобрил самое масштабное расширение персональных санкций против РФ – в новом списке почти 1600 физических и юридических лиц.