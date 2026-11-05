Мелони требует от ЕС согласовать, кто будет представлять Европу на переговорах по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвинула требование, чтобы Европейский Союз обсудил, кто именно и с каким мандатом должен представлять ЕС на переговорах по поводу войны России в Украине.

Об этом она написала в письме президенту Европейского совета Антониу Коште, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В письме премьер-министр Италии заявила, что этот вопрос следует обсудить на неформальном саммите в Дублине на следующей неделе.

Мелони отметила, что нынешний подход, при котором интересы ЕС представляют множество различных переговорщиков в разных форматах, подрывает авторитет ЕС.

"Я убеждена, что мы все осознаем: создавая впечатление, будто Европа действует нескоординированно, мы просто играем на руку тем, кто хочет, чтобы эта война продолжалась. Я считаю это неприемлемым, учитывая, что на кону стоят человеческие жизни и будущее нашей безопасности", – подчеркнула Мелони.

Она также призвала "раз и навсегда решить, кто именно будет сидеть за переговорным столом от имени Европейского Союза и с каким мандатом",

"Ведь беспорядочный ход событий, когда инициативы следуют одна за другой и пересекаются, не поможет нам – ни в отношениях с нашими партнерами, ни в убеждении тех, кого мы должны убедить прекратить эту бессмысленную агрессию", – сказала она.

Мелони также считает, что ЕС следует быть готовым принять решение во время встречи лидеров ЕС в декабре.

"Иначе, боюсь, мы рискуем свести роль Европы в переговорном процессе к нулю", – добавила премьер-министр Италии.

Стоит отметить, что 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

А премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что очень скептически относится к результатам телефонного разговора Стубба и Стёре с Путиным. По словам Фредериксен, этот разговор не был согласован с другими европейскими странами.

Позже министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Финляндия не желает выступать посредником в войне, поскольку поддерживает Украину.