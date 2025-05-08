Европарламент одобрил резолюцию о возвращении украинских детей

Европейский парламент в четверг принял резолюцию о возвращении украинских детей, насильно вывезенных и депортированных Россией.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

Резолюция была принята 516 голосами за и 3 голосами против. Еще 34 евродепутата воздержались.

В резолюции депутаты Европейского парламента решительно осуждают "геноцидную стратегию", которую реализует Россия при поддержке Беларуси с целью уничтожения украинской идентичности.

Они утверждают, что насильственный вывоз и депортация украинских детей, их незаконное усыновление, убийства, насильственная русификация и милитаризация должны прекратиться.

Россия, заявляют евродепутаты, должна сообщить данные о личности и местонахождении всех депортированных украинских детей и обеспечить их благополучие и безопасное и безоговорочное возвращение.

Российские власти также должны предоставить международным организациям, таким как Международный комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и ЮНИСЕФ, доступ ко всем депортированным украинским детям, утверждают депутаты Европарламента.

Они подчеркивают, что ЕС должен продолжать поддерживать украинские власти и международные и неправительственные организации в их усилиях по документированию депортированных детей.

Депутаты также призывают ЕС и государства-члены присоединиться к международной коалиции за возвращение украинских детей.

Они подчеркивают, что международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности, усилив координацию через Международный уголовный суд, Международный суд ООН и Специальный трибунал для расследования преступлений агрессии против Украины.

Напомним, в апреле 2025 года парламент Австрии принял резолюцию с призывом вернуть украинских детей, похищенных РФ.

В сентябре 2023 года Европарламент призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей.