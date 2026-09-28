ЕС ввёл санкции против причастных к депортации украинских детей в Россию

28 сентября Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций в отношении ещё 10 лиц и 17 организаций, ответственных за действия, подрывающие или представляющие угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Решение направлено против лиц, ответственных за систематическую незаконную депортацию и принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию и в пределы временно оккупированных территорий. А также – за их принудительную ассимиляцию, в частности идеологическую обработку и милитаризированное образование.

В перечень организаций, включенных в список, входят Московский городской комитет по туризму и две российские компании, предоставляющие услуги в сфере детского отдыха, туризма и развлечений и занимающиеся организацией мероприятий, посвященных российской истории, чествованию памяти о войне и военно-патриотическому воспитанию.

Также в список включены детские лагеря и спортивные центры в России и на временно оккупированных территориях Украины за их роль в пропагандистском воспитании и проведении военно-патриотических и культурных мероприятий, направленных на интеграцию детей в рамки российской идентичности.

В этот санкционный пакет также входит Songdowon International Children’s Camp – государственное учреждение в Корейской Народно-Демократической Республике. Этот лагерь участвует в организованных программах, связанных с перевозкой украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в координации с Российской Федерацией и с целью распространения пророссийских нарративов.

В список Совет ЕС также включил президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за содействие незаконной депортации украинских детей в лагеря, расположенные в его регионе, министра и заместителей министра образования и науки отдельных оккупированных территорий, министра спорта и туризма самопровозглашённой "Донецкой Народной Республики", а также руководителей местных детских лагерей и школ.

Лица, включенные в сегодняшний список, подпадают под замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на въезд на территорию ЕС или проезд через неё транзитом.

Напомним, Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.