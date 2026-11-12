Мерц настаивает, что финансирование Украины должно стать общей задачей всех стран ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает, что финансирование Украины в 2027 году, а также в последующие годы, является общей задачей для всех стран-членов ЕС и должно решаться в рамках переговоров о долгосрочном бюджете блока.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мерц заявил, прибыв в четверг на саммит Европейского политического сообщества в Дублине.

Мерц подтвердил свою позицию, что финансовая поддержка Украины – "это общая европейская задача".

"Сначала мы должны устранить дефицит финансирования на 2027 год. Затем нам придётся обсудить общие рамки финансирования, начиная с 2028 года. Это будут сложные переговоры, но я считаю, что у нас есть хорошие шансы завершить их до конца года", – сказал немецкий канцлер.

Он добавил, что для него на первом плане стоит надежный бюджет ЕС и дальнейшая совместная помощь Украине со стороны Европейского Союза.

"Помощь этой стране – общая задача всех государств-членов Европейского Союза, ведь это соответствует нашим собственным интересам. И именно сейчас наступают решающие месяцы. Для страны это будет очень-очень тяжелая зима, и чрезвычайно важно, чтобы мы, европейцы, держались вместе", – сказал Мерц.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поддержал позицию канцлера Германии Фридриха Мерца относительно того, что все страны-члены ЕС должны оказывать финансовую помощь Украине.

Как сообщала "Европейская правда", в письме президенту Европейского совета Антониу Коште немецкий канцлер Фридрих Мерц поставил поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы в зависимость от согласия всех стран Евросоюза финансировать Украину, которая столкнулась с дефицитом в 70 млрд евро в 2027 году.

В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал письмо Мерца "шантажом".

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр также раскритиковал идею канцлера Мерца.