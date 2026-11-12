"Идеальная стратегия": премьер Латвии похвалил Мерца за требование по поддержке Украины

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поддержал позицию канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что все страны-члены ЕС должны оказывать финансовую помощь Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Дублине в четверг, прибыв на саммит Европейского политического сообщества.

У латвийского премьера спросили, способен ли ультиматум Фридриха Мерца относительно семилетнего бюджета ЕС убедить Венгрию, Словакию, Чехию и Болгарию согласиться на финансовую поддержку Украины.

"Я считаю, что это идеальная стратегия. Мы уже так поступаем. Страны Балтии выделяют 0,25% ВВП из нашего бюджета (на помощь Украине. – Ред.). Мы делаем это каждый год и делали бы больше, если бы могли. Но каждая страна должна оказывать поддержку, ведь речь идет о безопасности Европы. Безопасность Европы – это то, что происходит в Украине", – сказал Кулбергс.

Он добавил, что позиция отдельных стран по поводу отказа от поддержки Украины не соответствует общепринятому подходу к европейской безопасности.

"Если кто-то хочет получить бюджет, но не хочет участвовать в делах Украины, и таких стран всего несколько, то это не является общепринятым подходом к европейской безопасности", – сказал латвийский премьер.

Как сообщала "Европейская правда", в письме президенту Европейского совета Антониу Коште немецкий канцлер Фридрих Мерц поставил поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы в зависимость от согласия всех стран Евросоюза финансировать Украину, которая столкнулась с дефицитом в 70 млрд евро в 2027 году.

В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал письмо Мерца "шантажом".

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр также раскритиковал идею канцлера Мерца связать принятие семилетнего бюджета Европейского Союза с поддержкой Украины, заявив, что это не является правильным подходом.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что соглашение о будущем финансировании Украины не может стать условием для принятия следующего семилетнего бюджета ЕС.