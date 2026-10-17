СМИ: Румыния предлагает покрыть часть расходов на содержание войск США

Румыния предлагает покрыть часть расходов, которые несут США на содержание своих войск в стране.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от осведомлённых источников, пишет "Европейская правда".

Бухарест присоединился к правительствам других восточноевропейских стран, таких как Польша и страны Балтии, и предложил финансовые стимулы для американского персонала в то время, когда в Чёрном море наблюдается обострение напряжённости, отметили источники.

Румыния, на территории которой находится около тысячи американских военнослужащих, стала первым европейским государством, на которое в прошлом году администрация Дональда Трампа наложила ограничения в отношении численности войск. К концу года Пентагон должен завершить пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может привести к дальнейшему сокращению численности войск.

По словам источников, правительство Румынии в настоящее время планирует к 2040 году инвестировать около 4 млрд евро в базу"Михаил Когелничану" на побережье Чёрного моря, чтобы разместить там больше американских или иностранных военнослужащих и обеспечить им лучшие условия проживания, а также другие льготы.

Власти Румынии планируют увеличить расходы на оборону с нынешних примерно 2,5% до 5% от ВВП, в соответствии с целями НАТО. Кроме того, Румыния является вторым после Польши крупнейшим получателем средств в рамках европейской оборонной программы SAFE.

Напомним, глава МИД Румынии Оана Цою 15 октября заявила, что Россия превращает Чёрное море в опасную зону для гражданских судов.

На фоне все более частых атак дронов на коммерческие суда в Чёрном море Румыния предлагает, чтобы черноморские государства НАТО создали совместное военное командование и управляли им на ротационной основе.