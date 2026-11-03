Еврокомиссия отреагировала на решение о возвращении России в международный хоккей

Европейская комиссия выступает против "нормализации" участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, пока продолжается война РФ против Украины, однако окончательное решение о допуске российских хоккейных сборных принимает Международная федерация хоккея.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчиржова во вторник, 3 ноября.

Комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям, в Еврокомиссии подчеркнули, что федерации самостоятельно принимают решения об организации соревнований и составе их участников.

"Мы приняли к сведению решение суда об участии российских команд в соревнованиях, организованных Международной федерацией хоккея. В соответствии с принципом автономии спорта международные федерации несут ответственность за свои решения, и именно они определяют организацию спортивных мероприятий и их участников", – заявила пресс-секретарь.

В то же время она подчеркнула, что спортивные федерации и государства-члены должны соблюдать санкции и ограничительные меры Евросоюза.

"Теперь нам нужно дождаться реакции Международной федерации хоккея", – отметила она.

Грнчиржова также напомнила, что предыдущее решение IIHF о недопуске российских команд к международным соревнованиям было обосновано необходимостью гарантировать безопасность всех участников и защитить честность проведения соревнований.

"Мы всегда говорим, что спорт не должен служить инструментом пропаганды и что нормализация участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, пока продолжается война в Украине, – это то, чего мы не хотим поддерживать", – заявила Грнчиржова.

Она также напомнила о решении Европейского совета, принятом в середине октября, согласно которому до установления справедливого и прочного мира в Украине не должно быть нормализации участия России и Беларуси в международных спортивных и культурных мероприятиях.

"Таким образом, использование российских гимнов, символов и флагов на спортивных мероприятиях в Европе не поддерживается", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", 30 октября Спортивный арбитражный суд вынес решение в пользу Российской федерации хоккея, позволив российским сборным вернуться к участию в ряде международных турниров сезона 2026/2027.

После этого президент Чехии Петр Павел заявил, что российские спортсмены, представляющие свою страну, а значит, и режим, который уже пять лет ведет захватническую войну, не должны выступать под своим флагом на чемпионатах мира или Европы.

В Европарламенте группа депутатов призвала к введению новых санкций и визовых ограничений в отношении России, чтобы предотвратить возвращение российских национальных сборных по хоккею на международные соревнования.

Также глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что российские спортсмены не смогут посещать Финляндию в 2027 году.