Президент Чехии: российские спортсмены не должны выступать под флагом РФ до конца войны

Российские спортсмены, представляющие свою страну, а значит, и режим, который уже пять лет ведет агрессивную войну, не должны выступать под своим флагом на чемпионатах мира или Европы.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Президент Чехии сказал журналистам, что, хотя это может быть несправедливо по отношению к спортсменам, он выступает за то, чтобы российским спортсменам не разрешали участвовать в международных спортивных соревнованиях до тех пор, пока не закончится война в Украине.

На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, согласно которому российские команды могут немедленно возобновить участие в чемпионатах по хоккею с шайбой. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) в ответ заявила, что не согласна с этим решением, но намерена его соблюдать.

Министр спорта, профилактики и здравоохранения Чехии Борис Штастный (партия "Автомобилисты") направил в CAS официальный протест в связи с этим решением. В то же время антиукраинский лидер партии SPD Томио Окамура заявил, что спортсменов не следует наказывать за политические решения представителей их стран.

"Если рассматривать это в более широком контексте, то Россия – это страна, которая уже пять лет ведет захватническую войну, в которой гибнут тысячи людей. Она нанесла огромный материальный ущерб и на протяжении всего этого времени не продемонстрировала никаких существенных усилий, чтобы прекратить конфликт и вывести его на мирные переговоры", – сказал Петр Павел.

"Я действительно не считаю, что спортсмены, представляющие свою страну, то есть этот режим, должны выступать под российским флагом на международных соревнованиях, на чемпионатах Европы и мира, ведь тем самым они фактически рекламируют этот режим", – добавил он.

IIHF отстранила Россию от соревнований в феврале 2022 года после вторжения в Украину. Последнее продление запрета произошло в январе из соображений безопасности. Россия подала апелляцию в CAS и выиграла. Таким образом, российская сборная должна снова принять участие в чемпионатах мира, следующий из которых состоится в Германии в мае.

Как сообщалось, в Европарламенте 21 депутат призывает к новым санкциям и визовым ограничениям в отношении России, чтобы предотвратить возвращение российских национальных сборных по хоккею на международные соревнования.

На фоне решения CAS глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что российские спортсмены не смогут посещать Финляндию в 2027 году.