Премьер Финляндии: Европа должна жестче реагировать на гибридные действия РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо убежден, что Европа должна научиться более жестко реагировать на гибридные действия, которые предпринимает Россия.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы финского правительства приводит Yle.

Орпо говорил о гибридном влиянии и действиях России. В частности, он напомнил о предложенном бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистё "балансе взаимного сдерживания" и подчеркнул, что Европа должна научиться более жестко реагировать на действия России.

Финский премьер не стал говорить, кто может стоять за возможными гибридными операциями. При этом он отметил, что угроза со стороны России растет, а ее действия становятся все более агрессивными.

Поэтому, по мнению Орпо, европейским странам необходимо выступать единым фронтом.

Он считает, что действующий подход по-прежнему верен: Украине нужно оказывать всестороннюю военную поддержку, одновременно усиливая давление на Россию.

По его словам, Финляндия не собирается проводить гибридные атаки на территории других стран, но у нее и у Европы есть другие средства реагирования.

"Мы можем найти новые способы усилить давление на Россию", – отметил глава финского правительства.

Среди таких мер премьер назвал торговую политику, ужесточение санкций и визовых правил, а также усиление давления на российский "теневой флот".

Орпо считает непонятным, почему россияне могут ездить в ЕС на отдых, пока Россия продолжает войну против Украины.

Между тем глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что российские акты агрессии в Европе следует рассматривать как "государственный терроризм", а не как гибридные инциденты.

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна выразил убеждение, что европейские лидеры должны прекратить называть российские атаки "гибридными".