Более 60% украинцев верят в способность страны провести реформы для вступления в ЕС

Результаты ежегодного общенационального опроса общественного мнения, проведенного Консультативной миссией Европейского Союза (КМЕС), свидетельствуют о том, что ЕС остается международной организацией, которой украинцы доверяют больше всего.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные КМЕС.

Опрос охватывал вопросы доверия к институтам, приоритеты реформ и отношение украинцев к европейской интеграции.

Среди международных организаций Европейскому Союзу доверяют 59% респондентов. Далее следуют Международный валютный фонд (56%), Совет Европы (49%) и НАТО (44%).

В то же время 63% опрошенных считают, что Украина способна провести реформы, необходимые для вступления в ЕС, и лишь 6% ожидают членства в течение ближайших одного-двух лет.

Наибольшая доля респондентов (32%) считает, что этот процесс продлится от 5 до 10 лет.

Что касается будущих отношений Украины с Евросоюзом, 33% опрошенных высказались за полноправное членство. В то же время 56% считают, что Украина, возможно, не вступит в ЕС, однако должна углублять экономические связи с ним.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что прогресс, отмеченный в отчете Европейской комиссии о расширении, является важным достижением Украины и стимулом для дальнейших изменений.

"Независимые суды, сильные антикоррупционные институты и верховенство права остаются чрезвычайно важными. Вступление в ЕС – это общая задача всего общества, и каждый должен играть свою роль в том, чтобы сделать его реальностью. Сейчас важно действовать, чтобы воспользоваться этим историческим окном возможностей", – сказала она.

Отдельный блок опроса касался ожиданий украинцев от реформ. Наибольшим приоритетом 78% респондентов назвали борьбу с коррупцией. Еще 46% подчеркнули необходимость реформирования судебной системы и прокуратуры, а 19% – полиции.

При этом 74% опрошенных считают, что нынешних усилий власти для проведения реформ недостаточно.

Больше всего украинцы довольны прогрессом в цифровой трансформации (68% опрошенных) и внедрении гендерного равенства (51%). Зато наибольшее недовольство вызывают результаты борьбы с коррупцией (83%), а также реформирование судебной системы и прокуратуры (71%).

Rating Group провела опрос по заказу КМЕС в Украине 18–23 сентября 2026 года, опросив по телефону 2 тысячи граждан Украины в возрасте от 18 лет. В выборку не включались временно оккупированные территории и районы, где отсутствует покрытие украинских мобильных операторов. Статистическая погрешность не превышает 2,2 процентных пункта при доверительной вероятности 95%.

Стоит отметить, что накануне Михол Мартин – премьер-министр Ирландии, которая до конца декабря председательствует в Совете ЕС, – заявил о наличии доброй воли среди стран Евросоюза для того, чтобы до конца года открыть два последних кластера в переговорах о вступлении Украины.

О том, как Украина увеличила отставание от трёх основных претендентов на членство в ЕС и что следует делать, – в статье: "Рейтинг евроинтеграции" и угрозы для Украины. Что показал отчёт-2026 и что будет со вступлением в ЕС.