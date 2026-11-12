Понад 60% українців вірять у здатність країни провести реформи для вступу до ЄС

Результати щорічного загальнонаціонального опитування громадської думки, проведеного Консультативною місією Європейського Союзу (КМЄС), свідчать, що ЄС залишається міжнародною організацією, якій українці довіряють найбільше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані КМЄС.

Опитування охоплювало питання довіри до інституцій, пріоритетів реформ та ставлення українців до європейської інтеграції.

Серед міжнародних організацій Європейському Союзу довіряють 59% респондентів. Далі йдуть Міжнародний валютний фонд (56%), Рада Європи (49%) та НАТО (44%).

Водночас 63% опитаних вважають, що Україна здатна провести реформи, необхідні для вступу до ЄС, й лише 6% очікують на членство протягом найближчих одного-двох років.

Найбільша частка респондентів (32%) вважає, що цей процес триватиме від 5 до 10 років.

Щодо майбутніх відносин України з Євросоюзом, 33% опитаних висловилися за повноправне членство. Водночас 56% вважають, що Україна, можливо, не вступить до ЄС, однак має поглиблювати економічні зв'язки з ним.

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що прогрес, відзначений у звіті Європейської комісії про розширення, є важливим досягненням України та стимулом для подальших змін.

"Незалежні суди, сильні антикорупційні інституції та верховенство права залишаються надзвичайно важливими. Вступ до ЄС – це спільне завдання всього суспільства, і кожен має відігравати свою роль у тому, щоб зробити його реальністю. Зараз важливо діяти, щоб скористатися цим історичним вікном можливостей", – сказала вона.

Окремий блок опитування стосувався очікувань українців від реформ. Найбільшим пріоритетом 78% респондентів назвали боротьбу з корупцією. Ще 46% наголосили на необхідності реформування судової системи та прокуратури, а 19% – поліції.

При цьому 74% опитаних вважають, що нинішніх зусиль влади для проведення реформ недостатньо.

Найбільше українці задоволені прогресом у цифровій трансформації (68% опитаних) та впровадженні гендерної рівності (51%). Натомість найбільше невдоволення викликають результати боротьби з корупцією (83%), а також реформування судової системи та прокуратури (71%).

Rating Group провела опитування на замовлення КМЄС в Україні 18–23 вересня 2026 року, опитавши телефоном 2 тисячі громадян України віком від 18 років. До вибірки не включали тимчасово окуповані території та райони, де відсутнє покриття українських мобільних операторів. Статистична похибка не перевищує 2,2 відсоткового пункту за довірчої ймовірності 95%.

Варто зауважити, що напередодні Міхол Мартін – прем’єр Ірландії, яка до кінця грудня головує у Раді ЄС, – заявив про присутність доброї волі серед країн Євросоюзу для того, щоб до кінця року відкрити два останні кластери на перемовинах про вступ України.

Про те, як Україна збільшила відставання від трьох основних претендентів на членство в ЄС і що слід робити, – у статті: "Рейтинг євроінтеграції" та загрози для України. Що показав звіт-2026 та що буде зі вступом у ЄС.