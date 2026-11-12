СМИ: США просят Россию предложить новое соглашение о безопасности с Европой

США обратились к России с просьбой представить новое предложение относительно будущего соглашения о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны Москвы, направленные на снижение напряженности в отношениях с континентом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили Axios два источника, осведомленные по данному вопросу.

На протяжении многих лет Россия стремилась заключить европейское соглашение о безопасности, которое ограничивало бы расширение НАТО и сокращало военное присутствие Альянса в Восточной Европе. В прошлом США отвергали эти требования, но сейчас, похоже, готовы рассмотреть их в определенной форме в рамках более широкого соглашения о прекращении войны в Украине.

Однако правительства многих европейских стран относятся к такому подходу администрации с глубоким подозрением.

Посланцы американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретятся с правителем России Владимиром Путиным в Москве в четверг, чтобы еще раз высказать это требование. Они также хотят, чтобы Путин разрешил европейским представителям присоединиться к следующему раунду российско-украинских мирных переговоров, сообщил американский чиновник.

Предложение США о заключении соглашения о новой архитектуре безопасности между Европой и Россией в рамках договоренности о прекращении войны в Украине было ключевой темой переговоров в Абу-Даби.

Российские переговорщики заявили, что Путин начал вторжение в Украину из-за того, что тогдашний президент США Джо Байден не ответил на его письмо 2021 года, в котором излагались его опасения по поводу безопасности, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из источников, Кушнер и Уиткофф сообщили россиянам, что мир значительно изменился с 2021 года.

Они предложили России подготовить новый проект, который учитывал бы её опасения и требования в области безопасности, но также определял, какие "симметричные шаги" она готова предпринять для деэскалации конфликта и заверения Европы в том, что она не будет нападать в будущем.

Кушнер и Уиткофф также сообщили россиянам, что для серьезного обсуждения вопросов безопасности в Европе они должны согласиться на участие европейских представителей в предстоящих мирных переговорах.

До сих пор Россия не желала допускать европейцев к мирным переговорам с Украиной.

США надеются, что предоставление европейским представителям места за столом мирных переговоров сделает их правительства более склонными к обсуждению и заключению более широкого соглашения по вопросам безопасности еще до окончания войны.

"Зеленский не согласится на соглашение, пока не узнает, что будет дальше с гарантиями безопасности, и Путин тоже хочет это знать. Вот почему вопрос безопасности так важен", – отметил источник.

Источник добавил, что США четко дали понять европейским странам: они не согласятся на соглашение с Россией по вопросам безопасности, если к нему не присоединятся Европа и Украина. США также не предоставят России право вето по вопросам безопасности Европы, отметил источник.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отвергает призывы к созданию новой европейской архитектуры безопасности как способа прекращения агрессивной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупредил администрацию Дональда Трампа, что предложенный им новый план безопасности для Европы может быть "опасным", поскольку Россия не демонстрирует никаких признаков желания прекратить войну.

Как сообщалось, непонятное предложение администрации США о новом соглашении с Россией по безопасности в Европе вызвало скептицизм и беспокойство в европейских столицах, которые опасаются, что это может привести к оттеснению континента на второй план в переговорах.