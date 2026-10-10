В Эстонии приговорили мужчину, осквернившего флаг Украины

Харьюский уездный суд приговорил 44-летнего гражданина Эстонии к трем месяцам лишения свободы условно за осквернение украинского флага возле посольства России в Таллинне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR 10 октября.

Преступление было совершено весной 2023 года, а приговор вынесен 1 октября 2026 года.

Согласно материалам уголовного дела, около 3 часов ночи 23 апреля 2023 года мужчина находился возле российского посольства на улице Пикк, 19, где на временном ограждении был установлен украинский флаг. Мужчина написал на нём маркером "Слава России".

Суд признал обвиняемого виновным в осквернении официального символа иностранного государства. Ему назначили три месяца лишения свободы, однако наказание было заменено условным сроком с испытательным сроком в один год. С учётом двух дней, проведённых под стражей в апреле 2023 года, неотработанный срок составил два месяца и 28 дней.

Если в течение испытательного срока мужчина не совершит нового умышленного преступления, ему не придётся отбывать наказание в тюрьме.

Кроме того, осужденный должен выплатить государству 1684,68 евро судебных издержек в рассрочку в течение 12 месяцев. Расходы на судебную психиатрическую экспертизу в размере 1300 евро и часть оплаты услуг адвоката в размере 44,64 евро суд возложил на государство.

Украинский флаг и использованный маркер подлежат уничтожению.

В апреле этого года литовца приговорили к тюремному заключению на три месяца за осквернение государственного символа Украины, разжигание ненависти к национальной группе и нарушение общественного порядка.

Летом 2025 года суд в Праге оправдал семерых активистов, которых хотели привлечь к уголовной ответственности за рисунок флага Украины перед так называемыми "русскими домами" – жилым комплексом посольства России в Чехии.