Суд Праги оправдал активистов за рисунок флага Украины у здания посольства РФ

Суд в Праге оправдал семерых активистов, которых хотели привлечь к уголовной ответственности за рисунок флага Украины перед так называемыми "русскими домами" – жилым комплексом посольства России в Чехии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Дело касалось эпизода февраля 2024 года, когда семеро активистов объединения Kaputin нарисовали на тротуаре возле "российских домов" в пражском районе Бубенеч украинский флаг.

Своей акцией Kaputin хотели привлечь внимание ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, недостаточной поддержке Украины со стороны Запада, а также к тому, что Россия бесплатно использует в Праге десятки зданий и более 100 тысяч квадратных метров земли.

Фото: CTK

По данным полиции Чехии, активисты нанесли краской на брусчатку ущерб на сумму почти пятьдесят тысяч крон.

Эти действия сначала квалифицировали как уголовное преступление повреждение имущества, за что семерым фигурантам грозило до трех лет лишения свободы. Прокуратура в итоге предложила штраф в размере 30 тысяч крон.

Но суд округа Прага-6 констатировал, что активисты Kaputin не совершили уголовного правонарушения; к тому же, нанесенный краской "ущерб" не был необратимым – ее отмыли с тротуара в течение трех дней.

Таким образом, дело перейдет в муниципалитет Праги и будет рассматриваться как проступок, а не преступление.

Группа Kaputin! выступает против российской агрессии в Украине с самого начала полномасштабного вторжения России. В прошлом она неоднократно публично выставляла статую, изображающую главу России Владимира Путина, на золотом унитазе.

Также группа выставляла на аукцион статую обнаженного Путина, чтобы купить дрон для Украины.