Польша просит Еврокомиссию оштрафовать Meta на 250 млн евро за мошенническую рекламу

Польское правительство обратилось к Европейской комиссии с просьбой наложить штраф в размере 250 миллионов евро на компанию Meta, обвинив её в неспособности должным образом бороться с мошеннической рекламой.

Об этом в сети X сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, передает "Европейская правда".

В письме в Еврокомиссию польский министр отмечает, что тесты, проведенные национальной группой реагирования на инциденты кибербезопасности CERT Polska, выявили 122 рекламных объявления, которые были классифицированы как мошеннические.

"Несмотря на неоднократные сообщения соответствующих польских органов власти и команд, ответственных за кибербезопасность, Meta не обеспечивает эффективного и адекватного реагирования на мошенническую рекламу… В 106 случаях, или 86,8 % сообщений, Meta завершила рассмотрение дела решением не удалять рекламу. Было удалено лишь 10 объявлений, а в 6 случаях ответа не последовало", – сказал министр.

Гавковский заявил, что ожидает от Еврокомиссии скорейшего расследования и последующего наложения штрафа на Meta. Он также обратился к компании.

"Я также призываю Meta немедленно внедрить эффективные инструменты для пресечения мошенничества, ложной рекламы и продвижения незаконных приложений", – написал министр.

Напомним, в июле Европейская комиссия предварительно признала, что компания Meta нарушила Закон о цифровых услугах (DSA) из-за дизайна Instagram и Facebook, который вызывает зависимость.

В конце апреля Европейская комиссия обвинила компанию Meta в неспособности защитить детей младшего возраста от вредного воздействия социальных сетей.

Также стоит отметить, что 13 июля Еврокомиссия представила отчет комиссии экспертов по безопасности детей в интернете, в котором рекомендуется, чтобы несовершеннолетние в возрасте до 13 лет имели лишь ограниченный по времени доступ к социальным сетям под присмотром родителей.