Швеция объявила о выделении нового пакета помощи Украине на сумму почти 45 млн евро

Швеция предоставляет Украине помощь в размере 500 млн крон (почти 45 млн евро) в рамках нового пакета помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра Швеции по делам Европейского Союза Йессики Русенкранц.

Новый пакет помощи, в частности, будет направлен на поддержку украинской энергетической инфраструктуры перед зимой.

"Украина борется не только за собственную свободу, но и за безопасность всей Европы. Когда Россия жестоко атакует гражданскую энергетическую инфраструктуру в преддверии очередной военной зимы, мы реагируем, оказывая помощь на восстановление и медицинское обслуживание", – написала министр.

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обсудили потребности Украины для защиты от постоянных атак, прежде всего усиление ПВО. В частности, Швеция пообещала предоставить истребители Gripen.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский заявил лидерам стран-членов ЕС, что Украине потребуется не менее 70 млрд евро на защиту от агрессии России в следующем году.