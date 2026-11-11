Зеленский рассчитывает на поступление Gripen из Швеции в январе-феврале

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает поступления шведских истребителей Gripen в Украину в январе-феврале.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Копенгагене, передает "Европейская правда".

Говоря о противовоздушной обороне, Зеленский отметил, что Украине требуется больше F-16, поскольку многие из этих самолетов находятся на ремонте.

"Но они хороши, быстры, они способны уничтожать реактивные шахеды. Мы используем их, и мы благодарны странам, которые нам их предоставили: Дании, Норвегии... В переговорах со Швецией мы поднимаем вопрос о Gripen", – сказал он.

"Они должны прибыть в январе-феврале, возможно, в феврале. Мы подчеркиваем, что нам нужны они как можно скорее. Но работа продолжается. Посмотрим, как Gripen будут действовать против шахедов. Мы рассчитываем на них", – добавил Зеленский.

В октябре стало известно, что Швеция предоставит Украине помощь в размере 500 млн крон (почти 45 млн евро) в рамках нового пакета помощи.

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обсудили потребности Украины в защите от постоянных атак, прежде всего в укреплении ПВО. В частности, Швеция пообещала предоставить истребители Gripen.