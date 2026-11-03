Пророссийский экс-президент Молдовы попросил Санду помиловать осужденную экс-лидера Гагаузии

Пророссийский экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон обратился к главе страны Майе Санду с просьбой помиловать бывшего лидера автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул.

Об этом он заявил во вторник, 3 ноября, сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Додон призвал Санду проявить "сочувствие, человечность и христианское милосердие", а также отметил, что Гуцул воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Кроме того, он заявил, что в контексте предстоящих выборов башкана, назначенных на 15 ноября, освобождение Гуцул уже не сможет повлиять на политическую ситуацию в автономии.

При этом, по мнению Додона, помилование стало бы важным шагом для налаживания диалога между центром и регионом.

"Это могло бы стать жестом политического примирения между Кишиневом и Гагаузской автономией, между центральной властью и гагаузским народом", – добавил он.

Напомним, в августе 2025 года в Молдове суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

Выборы башкана Гагаузии состоятся 15 ноября, одновременно с выборами в Народное собрание автономии.

В сентябре сообщалось, что Александр Стояногло, депутат от оппозиционного блока "Альтернатива" и бывший генеральный прокурор Молдовы, будет баллотироваться на пост башкана Гагаузии.