На выборах в Гагаузии наблюдатели уже зафиксировали почти три десятка нарушений

По состоянию на 10:30 15 ноября независимые наблюдатели зафиксировали 27 инцидентов в ходе выборов башкана (главы) и депутатов Народного собрания Гагаузии.

Об этом сообщает независимое гагаузское издание Nokta, пишет "Европейская правда".

По оценке миссии Promo-LEX, в первые часы голосование в целом проходило спокойно, однако были и нарушения. Promo-LEX направила по одному наблюдателю на каждый из 67 избирательных участков. Еще десять человек работали в пяти мобильных группах. Они следили за тем, что происходит возле участков, на дорогах и в учреждениях, где могло проводиться голосование с выездной урной.

На двух участках представители кандидатов записывали, кто пришел голосовать. Еще на одном участке кабинки были расположены так, что через окно можно было увидеть, за кого голосует человек. В магазине рядом с другим избирательным участком нашли агитационные газеты.

На избирательном участке в Верхнем Конгазчике представители кандидатов записывали имена и фамилии людей, пришедших голосовать, и передавали сведения о них по телефону. Вместе с ними записи вела женщина, представившаяся представительницей другого кандидата, но у неё не было документа, подтверждающего её полномочия.

Подобный случай наблюдатель заметил на участке в Русской Кисели. Там представитель одного из кандидатов в башканы записывал фамилии избирателей, пришедших на участок.

Как сообщили независимые наблюдатели, из-за таких ситуаций можно предположить, что осуществляется контроль над голосованием. Однако во многих случаях на участках реагировали на замечания наблюдателей.

Напомним, 15 ноября в автономном молдавском регионе Гагаузия началось голосование на выборах главы (башкана) и депутатов Народного собрания.

На пост башкана Гагаузии претендуют восемь кандидатов. Трое из них выдвинуты политическими партиями: Федор Гагауз (Партия социалистов Республики Молдова), Иван Кильчик (Гагаузская народная партия) и Петр Влах (партия "Новый исторический выбор" – NOI). Еще пятеро участвуют в выборах как независимые кандидаты.

Подробнее об этом читайте в статье Что такое Гагаузия в Молдове, как Россия смогла ее "оккупировать" и что следует делать Украине