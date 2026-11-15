В Турции суд вновь отказался освободить диссидента Османа Кавалу, несмотря на требование ЕСПЧ

Турецкий суд отклонил апелляцию с требованием освобождения и пересмотра дела диссидента Османа Кавалы, несмотря на обязательное к исполнению решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Turkish minute.

В пятницу, 14 ноября, 14-й Высший уголовный суд Стамбула оставил в силе решение 13-го Высшего уголовного суда Стамбула от 13 октября, которым было отказано в приостановлении исполнения приговора Кавалы, а также в его освобождении и пересмотре дела.

Суд согласился с аргументом нижестоящей инстанции о том, что Кавала не исчерпал внутренних средств правовой защиты, поскольку рассмотрение его заявления в Конституционном суде Турции еще продолжается.

Большая палата ЕСПЧ уже отклонила этот аргумент в своем решении от 25 августа. ЕСПЧ обязал Турцию обеспечить его освобождение как можно скорее и устранить последствия его осуждения, которое он признал недействительным в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

Кавала находится в тюрьме с 2017 года и отбывает пожизненное заключение без права досрочного освобождения после осуждения в 2022 году по обвинению в попытке свержения правительства путем финансирования и организации протестов в парке Гези в 2013 году. Он отрицает обвинения и утверждает, что преследование в его отношении было политически мотивированным.

Протесты начались из-за планов реконструкции парка в центре Стамбула, а затем распространились по всей Турции, превратившись в демонстрации против правительства тогдашнего премьер-министра и нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

ЕСПЧ пришел к выводу, что уголовное преследование и заключение Кавалы имели целью наказать его за его роль в протестах и за деятельность в качестве правозащитника.

ЕСПЧ впервые постановил освободить Кавалу в декабре 2019 года. Из-за отказа Анкары выполнить решение ЕСПЧ Совет Европы инициировал редкую процедуру привлечения Турции к ответственности.

Напомним, ПАСЕ присудила заключённому турецкому правозащитнику, филантропу и активисту Осману Кавале 11-ю премию имени Вацлава Гавела в области прав человека.