В Молдове прокомментировали прибытие "лидера" Приднестровья, подтвердив запрет на его выезд

В правительстве Молдовы заявили, что "глава" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, который накануне прибыл в Международный аэропорт Кишинева, понесет последствия своего недавнего визита в Москву, в частности получит запрет на выезд из страны сроком на пять лет.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря правительства, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь правительства Думитру Чорич подтвердил прибытие Красносельского в Кишинев. Он также уточнил, что после прохождения контрольных процедур Красносельский "столкнется с последствиями недавнего инцидента в Москве, в частности с запретом на выезд из страны через пункты пропуска на государственной границе Республики Молдова сроком на пять лет".

Следует отметить, что юридических оснований для запрета на выезд "лидеру" Приднестровья нет. Красносельский не имеет гражданства Молдовы, поэтому этому запрету должны были предшествовать либо наказание в виде лишения свободы, либо уголовное дело с объявлением в розыск или применением меры пресечения, либо же запрет, установленный в рамках исполнительного производства.

Запрет на выезд был наложен после того, как "лидер" Приднестровья отправился в Москву, где получил награду от правителя Кремля Владимира Путина и заявил, что Приднестровский регион является частью "русского мира".

По прибытии в Кишинев Красносельского отвели на второй этаж Кишиневского аэропорта, где расположены кабинеты для допроса и досмотра. Как сообщает издание "МОСТ", он покинул аэропорт через четыре часа после завершения своего рейса.

5 ноября конституционные власти Кишинева объявили о запрете Вадиму Красносельскому выезжать из Республики Молдова в течение пяти лет после его визита к Путину.

Подробнее об этом читайте в статье: Жизнь в Молдове как наказание. Почему Кишинев угрожает лидеру Приднестровья и кто возглавит регион