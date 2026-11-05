Молдова планирует запретить "лидеру" Приднестровья выезд из страны на пять лет

Бюро по вопросам реинтеграции Молдовы запретит "главе" непризнанного Приднестровья Вадиму Красносельскому выезд за пределы Молдовы на пять лет после его возвращения из Москвы.

Об этом пишет Newsmaker со ссылкой на комментарий бюро по вопросам реинтеграции, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 4 ноября Красносельский получил "орден почёта" от главы Кремля Владимира Путина. На церемонии в Москве Путин заявил, что награда присуждена за "укрепление связей" с Россией и развитие региона "в условиях внешнего давления".

После этого Бюро по вопросам реинтеграции опубликовало комментарий относительно "действий Красносельского в Москве". В нём было отмечено, что после возвращения из Москвы власти Молдовы применят к "лидеру" непризнанного Приднестровья ограничительные меры, в частности запрет на выезд с территории страны сроком на пять лет.

"Это провокация России с целью помешать европейской интеграции Молдовы. Мы осуждаем действия России и проанализируем возможные ответные меры без эскалации ситуации, учитывая, что намерения России по дестабилизации Молдовы носят постоянный характер. По возвращении мы примем в отношении Красносельского ограничительные меры, включая запрет на выезд с территории страны сроком на пять лет", – говорится в комментарии.

В том же заявлении бюро уточнило, что "поездка Красносельского в Россию состоялась в контексте дискуссий при содействии ОБСЕ относительно поставок природного газа в приднестровский регион в зимний период".

"Помимо проблемы газоснабжения жителей левого берега Днестра, усилия ОБСЕ остаются крайне важными для прагматичного управления ситуацией и предотвращения эскалации напряженности, а также для укрепления доверия между двумя берегами Днестра с целью обеспечения устойчивого процесса реинтеграции приднестровского региона", – добавили в комментарии.

В мае Красносельский поблагодарил главу РФ за упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Приднестровья.