Корецкий анонсировал разговор с фон дер Ляйен о зимнем пакете поддержки Украины

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в понедельник, 16 ноября, проведет встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить потребности Украины на зимний период.

Об этом Корецкий сообщил в X, передает "Европейская правда".

По словам главы правительства, Украина совместно с Европейским Союзом готовит чрезвычайный зимний пакет поддержки, в который войдут генераторы, зарядные станции, автобусы и помощь с мостами и переправами, чтобы обеспечить надежное сообщение между двумя берегами Днепра.

Корецкий заявил, что воскресный удар РФ по линиям электропередачи и подстанциям в Запорожской и Днепропетровской областях оставил сотни тысяч людей без электроэнергии.

"Ситуация чрезвычайно сложная. После каждого такого нападения энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение. Для нас жизненно важно получить эту поддержку от наших партнеров в ближайшие дни", – написал премьер.

Он добавил, что в понедельник в Брюсселе проведет беседу с главой Еврокомиссии, чтобы согласовать ключевые детали помощи от ЕС.

"Я рассчитываю, что решение будет окончательно принято, а первые поставки помощи поступят в Украину как можно скорее", – добавил Корецкий.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия готовит помощь Украине через Механизм гражданской защиты ЕС, причем согласования ведутся на высоком уровне.

9 ноября представители Еврокомиссии и Украины провели встречу, чтобы определить первоочередные потребности украинских городов и общин после российских атак на важную инфраструктуру и обсудить возможность оказания срочной помощи со стороны ЕС, в частности, через Механизм гражданской защиты Евросоюза (UCPM).