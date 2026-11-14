Министры обороны Украины и Канады обсудили ускорение поставок боеприпасов для F-16
Министр обороны Украины Евгений Хмара в ходе телефонного разговора с министром обороны Канады Дэвидом Макгинти обсудил дальнейшую поддержку Украины, в частности укрепление противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и обеспечение самолетов F-16.
Об этом в Минобороны сообщили в субботу, пишет "Европейская правда".
Евгений Хмара поблагодарил Канаду за вклад в закупку критически важных ракет PAC-3 для систем Patriot через механизм JUMPSTART, которые усилят защиту Украины от российских баллистических ударов.
Особое внимание они уделили потребностям, связанным с расширением масштабов операций Сил обороны.
Также в ходе беседы речь шла о поставках боеприпасов для пушек самолетов F-16.
"Львиная доля реактивных беспилотников уничтожается именно нашими F-16. 20-мм боеприпасы для самолетов – критически важный ресурс. Важно максимально оперативно получать поставки, сокращать сроки и процедуры", – прокомментировал Хмара. Министры обсудили меры по ускорению следующей поставки.
Хмара также проинформировал канадского коллегу о ситуации на поле боя, где Украина укрепляет свое преимущество в области беспилотников.
Кроме того, накануне "Рамштайна" Хмара пообщался с министром обороны Великобритании, с которым они обсудили подготовку нового пакета помощи.
Как сообщала "Европейская правда", 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое созывают Великобритания и Германия