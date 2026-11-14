Украина и Британия накануне "Рамштайна" обсудили новый пакет военной помощи

Накануне заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Евгений Хмара провел беседу с министром обороны Великобритании Весом Стритингом.

Об этом сообщили в Минобороны Украины в субботу, пишет "Европейская правда".

Они обсудили детали следующего пакета помощи от Великобритании, в котором, по словам украинского Минобороны, учтены критические потребности Украины.

Отдельно говорили о поддержке в укреплении авиационных возможностей Украины. Среди тем – поставки боеприпасов для самолетов. Министр поблагодарил за недавнюю передачу ракет LMM.

Руководители двух ведомств сосредоточились на вариантах ускорения поставок средств, эффективных для уничтожения реактивных беспилотников.



Также обсудили возможность запуска совместных оборонных предприятий. Работа над соответствующими договоренностями продолжается.



Как сообщала "Европейская правда", 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое созывают Великобритания и Германия

В середине октября стало известно, что Великобритания ускорит поставки Украине ракет LMM против реактивных дронов.