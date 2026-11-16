Каллас: ЕС найдет способ запретить въезд участникам войны РФ против Украины

В 22-й пакет санкций Евросоюза против России также может войти запрет на въезд в ЕС для россиян, участвовавших в войне против Украины, причем ЕС сможет получить данные из РФ для составления списков.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 ноября.

Каллас не исключила включения запрета на въезд для российских участников боевых действий в новый санкционный пакет ЕС, однако отметила, что у некоторых государств-членов есть вопросы относительно практической реализации таких ограничений.

"Как я уже сказала, через несколько дней мы представим государствам-членам 22-й пакет санкций. И посмотрим, будет ли это в него включено. Обсуждения продолжаются. У некоторых государств-членов есть вопросы относительно реализации", – заявила Каллас.

В то же время она предположила, что получить данные о россиянах, участвовавших в войне против Украины, может быть довольно легко, поскольку Россия хранит соответствующую информацию.

"Должна сказать, что Россия на самом деле очень бюрократична. Поэтому они хранят данные обо всех этих людях, которые участвовали в этой войне. Так что я думаю, предполагаю, что получить эти данные, вероятно, довольно легко, учитывая, что сегодня все цифровизировано. Поэтому я думаю, что мы можем решить вопрос реализации", – отметила глава дипломатии ЕС.

На уточняющий вопрос журналистов о том, как именно Евросоюз может получить эти данные, Каллас сослалась на возможности разведки и оценки экспертов.

"Ну, сегодня есть способы… Я имею в виду, что у всех нас есть очень хорошие специалисты по разведке, поэтому я не эксперт в технических деталях. Но, знаете, эксперты говорят, что их довольно легко получить", – ответила Кая Каллас.

Напомним, 12 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала представление 22-го пакета санкций против России до саммита ЕС 26–27 ноября.

16 ноября Каллас также сообщила, что министры иностранных дел ЕС призвали ужесточить визовую политику и не допускать российских спортсменов к спортивным соревнованиям на территории Евросоюза.