Фон дер Ляйен обещает финплан для Украины и 22-й пакет санкций против РФ до 26 ноября

Европейская комиссия представит предложения по покрытию финансовых потребностей Украины в 2027 году, а также комплексный 22-й пакет санкций против России до следующего саммита лидеров ЕС 26-27 ноября.

Об этом, как передает "Европейская правда", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях заседания Европейского политического сообщества в Дублине (Ирландия) в четверг, 12 ноября.

Президент Еврокомиссии анонсировала, что 22-й пакет санкций ЕС против России будет готов к заседанию Евросовета 26-27 ноября.

"Мы готовим 22-й пакет санкций. И мы, как Комиссия, готовим предложение о том, как покрыть финансовые потребности Украины в 2027 году", – сообщила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что оба предложения будут представлены до следующего заседания Европейского совета, которое, как известно, запланировано на 26–27 ноября.

"Мы представим пакет санкций и предложение по финансовым потребностям до следующего заседания Европейского совета", – заявила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также прокомментировала переговоры по завершению войны в Украине, которые состоялись 10–11 ноября в Абу-Даби.

"Я очень приветствую мирные переговоры в Абу-Даби, и хорошо, что европейцы были представлены, чтобы защищать наши интересы, но также и потому, что президент Зеленский попросил об этом", – отметила она.

"Европейская правда" уже сообщала, что лидеры ЕС обсудят финансирование Украины на специальном заседании Европейского совета 26–27 ноября.

Также "ЕП" стало известно, что послы государств Евросоюза на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) предварительно согласовали внесение в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц и утвердят их в понедельник, 16 ноября.

Еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Албукерке уточнила, что в новые санкционные списки войдут нефтеперерабатывающие предприятия, а также структуры, связанные с "теневым флотом" РФ.

Напомним, 12 октября ЕС одобрил самое масштабное расширение персональных санкций против РФ – в новом списке почти 1600 физических и юридических лиц.