Венгрия заявила послу РФ о неприемлемости обстрелов мест проживания венгров

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в четверг провела примерно получасовой разговор с послом РФ Евгением Станиславовым, выразив ему протест против обстрела Россией Закарпатья.

Об этом Орбан сказала в видео, опубликованном на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ Будапешт вызвал российского посла в связи с российским обстрелом 13 мая Закарпатья, где компактно проживает венгерское меньшинство.

"В связи со вчерашним обстрелом Закарпатья я вызвала посла России в Будапеште в Министерство иностранных дел. Наша встреча только что завершилась. Я еще раз подчеркнула, что правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение и требует немедленного прекращения агрессии против гражданского населения. Я сказала послу России, что для Венгрии абсолютно неприемлемо, что сейчас атакуют и Закарпатье, где проживают венгры", – заявила Анита Орбан.

По ее словам, она подчеркнула послу, что Россия должна сделать все для немедленного прекращения огня и скорейшего завершения войны.

13 мая Россия осуществила массированный воздушный обстрел Украины, во время которого дроны нанесли повреждения и объектам на Закарпатье.

Новая глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о "глубоком осуждении" российской атаки.

Она также вызвала на разговор российского посла.

Предшественник Аниты Орбана Петер Сийярто никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье, что было поводом для критики в его адрес со стороны независимых венгерских медиа.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратил внимание, что Анита Орбан быстро отреагировала на российские удары по Украине 13 мая, и поблагодарил ее за это.