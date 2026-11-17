Министр обороны Украины Евгений Хмара на встрече со своим финским коллегой Антти Хяккяненом в Брюсселе подписал меморандум о совместном производстве оборонной продукции в Финляндии.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает "Европейская правда".

Меморандум создает основу для производства украинских оборонных систем в Финляндии, передачи технологий и развития совместных оборонных решений.

Документ также предусматривает углубление сотрудничества между оборонными промышленностями двух стран и создает возможности для совместных исследований и разработок.

Во время активных боевых действий большая часть продукции, произведенной в рамках такого сотрудничества, будет в приоритетном порядке направляться на нужды обороны Украины.

"Развитие совместного производства – один из наших приоритетов. Украина обладает технологиями и боевым опытом, Финляндия – сильной промышленной базой. Объединяем наши преимущества, чтобы быстрее получать больше качественного вооружения для украинских воинов и одновременно укреплять оборонный потенциал наших стран", – сказал Хмара.

Меморандум также предусматривает развитие совместных исследований и разработок новых оборонных систем, а также содействие инвестициям в предприятия ОПК обеих стран. Финская сторона будет помогать налаживать сотрудничество между компаниями и сопровождать необходимые для совместного производства разрешительные процедуры.

Для координации сотрудничества стороны планируют создать совместный руководящий совет, который будет определять приоритеты, рассматривать новые проекты и содействовать передаче технологий и запуску совместных производств.

В ходе встречи также обсудили дальнейшее укрепление украинской ПВО в преддверии зимы.

Хмара поблагодарил Финляндию за переданные в прошлом месяце 20-мм боеприпасы и обсудил с финским коллегой дальнейшие поставки средств противовоздушной обороны.

В конце октября стало известно, что украинская и нидерландская оборонные отрасли приступили к работе над совместным проектом в сфере противовоздушной обороны под названием Bliksem.

Кроме того, Дания объявила о предоставлении кредитной гарантии на сумму 750 млн крон (112,6 млн долларов) датской дочерней компании украинского производителя ракет и беспилотников Fire Point.