Разведка Британии проанализировала украинские удары по оккупированному Крыму

Разведывательное сообщество Великобритании в своём обзоре проанализировало серию украинских ударов по оккупированному Россией Крыму.

Обзор опубликован на странице британского Минобороны в X, сообщает "Европейская правда".

В частности, в обзоре говорится, что в ночь на 20 июня Украина нанесла удары по Крыму и переправе через Керченский пролив. Среди целей были системы противовоздушной обороны, топливные хранилища и три автомобильных парома.

Вывод из строя этих трех паромов почти наверняка усугубил и без того серьезные проблемы со снабжением в Крыму, отмечает британская разведка.

В настоящее время наблюдается повсеместная нехватка топлива и задержки на пунктах переправы, добавляется в обзоре.

Разведка напоминает, что протоколы безопасности, введенные после первой украинской атаки на Крымский мост в октябре 2022 года, предусматривают, что грузовики могут пользоваться только паромами, а не мостом.

По мосту проезжают только легковые автомобили, автобусы и некоторые виды железнодорожного транспорта. Ранее, в марте и апреле 2026 года, Украина наносила удары по двум оставшимся паромам, которые также обеспечивают военную логистику. Почти наверняка они сейчас находятся на ремонте.

"Украина с все большей интенсивностью наносит удары по сетям российской военной логистики на оккупированной территории Украины, чему способствует наличие различных средств поражения, в частности одноразовых ударных дронов и боеприпасов дальнего действия. Масштабность украинских ударов также ослабляет российскую противовоздушную оборону даже в таких хорошо укрепленных приоритетных точках, как Керченский пролив", – отмечается в обзоре.

Это расширяет возможности Украины по нанесению ударов по Крымскому мосту – стратегической и политически чувствительной цели, обозначенной хозяином Кремля Владимиром Путиным, резюмируется в обзоре.

В Министерстве обороны Эстонии ранее заявили, что способность Украины наносить удары на большие расстояния поставила руководство России перед сложным выбором, поскольку средств ПВО не хватает для прикрытия всех объектов.

СМИ также сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп в частной беседе посоветовал президенту Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении России.

Кроме того, по данным FT, Трамп рассказал Зеленскому, что он был впечатлён последними военными успехами Киева.