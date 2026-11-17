Министерство обороны Молдовы сообщило о вторжении в воздушное пространство страны российского дрона "Герань-2".

Об этом говорится в заявлениях Минобороны Молдовы в Facebook, передает "Европейская правда".

Во вторник, 17 ноября, оборонное ведомство Молдовы сообщило, что на фоне масштабных атак РФ по регионам Украины в 15:49 был зафиксирован несанкционированный полет в воздушном пространстве страны беспилотного летательного аппарата "Герань-2".

Отмечается, что он двигался со стороны села Гребеники, что в Одесской области, в направлении столицы непризнанного Приднестровья – Тирасполя. Впоследствии он покинул национальное воздушное пространство Молдовы в направлении села Славяносербка, что в Одесской области.

Впрочем, в 16:02, по данным Минобороны Молдовы, тот же беспилотный летательный аппарат вновь пролетел над воздушным пространством страны.

Впоследствии над воздушным пространством страны был обнаружен беспилотник типа "Шахед", который двигался с юга в направлении района Ботаника в Кишиневе.

Из соображений безопасности в 16:27 было введено ограничение на всё воздушное пространство Молдовы.

Отметим, что 11 ноября в контексте масштабных атак Российской Федерации на Украину национальная интегрированная система мониторинга Молдовы сообщила о вторжении в воздушное пространство страны двух крылатых ракет "Бандероль" (S8000).

12 ноября в Молдове, в Штефан-Водском районе, обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата среди виноградников.