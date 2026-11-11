Две российские "Бандероли" нарушили воздушное пространство Молдовы

На фоне масштабных атак Российской Федерации на Украину национальная интегрированная система мониторинга Молдовы сообщила о вторжении в воздушное пространство страны двух крылатых ракет "Бандероль" (S8000).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Молдовы.

Первая ракета пересекла государственную границу в 06:04 со стороны села Яськи Одесской области в направлении села Тудора Штефан-Водского района, покинув национальное воздушное пространство в 06:09 в направлении села Староказачье Одесской области.

Вторая ракета пересекла границу Молдовы в 06:06 со стороны села Лиманское Одесской области в направлении поселка Первомайск Приднестровского региона и покинула национальное воздушное пространство в 06:10 в направлении Раздельной Одесской области.

Центр воздушных операций продолжает осуществлять мониторинг воздушного пространства в координации с компетентными органами и партнерами.

После того как в селе Киштельница обнаружили нагруженный взрывчаткой дрон, упавший в 100 метрах от жилого дома, в МИД Молдовы заявили, что объявят сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата.

Президент Мая Санду подчеркнула, что война, которую "ведет Россия, продолжает подвергать опасности молдаван".

Во вторник, 10 ноября, в МИД России вызвали посла Молдовы Лилиана Дария, которому выразили решительный протест в связи с объявлением властями Молдовы 23 октября сотрудника посольства России в Кишиневе персоной нон грата.