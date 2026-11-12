В Молдове среди виноградников нашли обломки неизвестного беспилотника

В Молдове, в Штефан-Водском районе, среди виноградников обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщила полиция Молдовы в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, обломки нашли в среду, 12 ноября, на окраине села Антонешть.

На место происшествия направили экспертов из Центра технической криминалистики и судебно-медицинской экспертизы для осмотра объекта и установления его происхождения.

Фото: Facebook

Полиция призвала граждан не приближаться и не прикасаться к обломкам или подозрительным предметам, а также держаться подальше от этой территории до завершения расследования.

Отметим, что 11 ноября в контексте масштабных атак Российской Федерации на Украину национальная интегрированная система мониторинга Молдовы сообщила о вторжении в воздушное пространство страны двух крылатых ракет "Бандероль" (S8000).

После того как в селе Киштельница обнаружили загруженный взрывчаткой дрон, упавший в 100 метрах от жилого дома, в МИД Молдовы заявили, что объявят сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата.

Президент Мая Санду подчеркнула, что война, которую "ведет Россия, продолжает подвергать опасности молдаван".

Во вторник, 10 ноября, в МИД России вызвали посла Молдовы Лилиана Дария, которому выразили решительный протест в связи с объявлением молдавскими властями 23 октября сотрудника посольства России в Кишиневе персоной нон грата.