В США заявили о пресечении деятельности китайских хакеров, атаковавших американские ведомства

В Соединенных Штатах заявили о пресечении деятельности китайских хакеров, которые якобы причастны к кибератакам на ряд ключевых федеральных ведомств США.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В Минюсте США и ФБР заявили об изъятии доменов, которыми пользовались хакерские платформы QScan и QTRouter, через которые связанные с китайскими властями хакеры якобы атаковали ряд американских ведомств, в том числе Министерство юстиции, Министерство энергетики, Федеральный резерв, Сенат, NASA

От их действий пострадали также четыре неназванные компании в США и Южной Корее.

Злонамеренная деятельность якобы велась с 2018 года, часть попыток оказалась неудачной, в том числе попытка проникнуть в сети Сената в марте 2026 года.

В посольстве Китая на это отреагировали заявлением о том, что США используют тему кибербезопасности для "дискредитации Китая" и в качестве повода для дискриминационных мер в отношении китайских компаний, а официальный Пекин борется со всеми формами кибератак.

Ранее в августе сообщили о кибератаке на официальные ведомства Берлина.

Пророссийская хакерская группа Server Killers взяла на себя ответственность за недавние кибератаки против Норвегии.