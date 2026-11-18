Российские спецслужбы в конце октября – начале ноября планировали диверсионную операцию на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью РФ, в которой хотели обвинить Украину.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Газета отмечает, что получила эту информацию от высокопоставленных чиновников, связанных с силовыми структурами и осведомленных о ходе превентивной операции, которая проводилась в течение последних двух недель.

Согласно сообщению, предупреждение о запланированной провокации поступило от спецслужб партнеров, однако на неё также указывали аналитики польской разведки.

"У нас была информация о конкретных объектах, где должно было произойти нападение. Россияне рассчитывали на большое количество жертв", – рассказал один из собеседников издания.

"Это должно было напоминать так называемую гляйвицкий инцидент (немецкая операция под чужим флагом, проведенная 31 августа 1939 года. – Ред.). Конечно, тех, кто пересек бы границу, скорее всего, застрелили бы или же у них нашли бы доказательства того, что они были из Украины. Целью было прекратить помощь Украине", – добавил другой источник.

Польские спецслужбы начали действовать после того, как на российской стороне границы появились офицеры спецслужб, координирующие подобные диверсионные операции. Такими операциями занимаются сотрудники внешней военной разведки РФ.

Именно поэтому в конце октября пограничные отделения полиции были усилены правоохранителями из других регионов Польши. Также были усилены подразделения Пограничной службы. В этот район направили дополнительных сотрудников Агентства внутренней безопасности. В Варминско-Мазурском воеводстве организовали учения сил специального назначения. Учения в регионе провели и Силы территориальной обороны.

"Целью было сдерживание, но также и возможность упреждающих действий", – рассказал собеседник, знакомый с деталями.

Издание спросило у министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка, планировали ли россияне совершить в Польше террористический акт на объекте, где могло находиться большое количество людей.

"Я не знаю ответа на такой вопрос, ведь об этом нужно было бы спрашивать у россиян. А они обычно не признаются в планировании таких действий. Даже если у нас есть такая информация, мы ею не делимся", – ответил он.

В то же время Семоняк добавил: "Если мы приняли определенные меры, то потому, что признали угрозу реальной". "На мой взгляд, в данном случае все принятые меры были адекватными. Имеющиеся основания свидетельствовали о том, что угрозу оценили как реальную", – сказал министр.

Как сообщалось, в начале ноября в Главном управлении полиции Польши был создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском воеводстве и на Подляшье: силовики готовились к возможным диверсиям на границе с Калининградской областью.

3 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на российско-польской границе ночью была замечена "подозрительная активность".