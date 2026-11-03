Туск заявил о подозрительной активности "людей с фонариками" на границе с Россией ночью

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на российско-польской границе в ночь на 3 ноября была замечена "подозрительная активность".

Об этом он сказал во время заседания Совета министров, цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

По словам Туска, вскоре после полуночи он получил сообщение от пограничной службы о том, что на севере, на польско-российской границе, была "замечена подозрительная активность".

"Люди с фонариками. Мы очень быстро мобилизовали туда соответствующие силы и ресурсы, и нам удалось предотвратить провокацию", – сказал он.

Туск отметил, что "люди с фонариками" появились "на польско-российской границе" и он получил сообщение от пограничной службы о том, что ситуация требует немедленных действий.

"Не то чтобы мы избежали трагических инцидентов сегодня ночью, но мы должны оставаться чрезвычайно бдительными (...). Напряженность и эскалация со стороны России могут продолжаться, и мы должны оставаться бдительными и готовыми предотвратить любые потенциальные провокации", – подчеркнул он.

По словам премьера страны, Польша получала информацию от собственных разведывательных служб, а также от служб союзников о том, что в "первых числах ноября" на границе с РФ "могут произойти диверсионные действия или более серьёзные провокации, а также акты саботажа, организованные вражескими разведывательными службами".

"Генерал Алексус Гринкевич, главнокомандующий союзными силами в Европе, также предупредил о таком возможном сценарии. Получив более точную информацию о том, что в первой половине ноября могут произойти инциденты – в частности, вторжение вооруженных лиц на территорию Польши, – мы решили развернуть на границе значительные силы полиции и антитеррористических подразделений, а также усилить пограничную охрану", – добавил Туск.

Накануне сообщалось, что в Главном управлении полиции Польши создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском воеводстве и на Подляшье силами полиции в сотрудничестве с вооруженными силами, пограничной службой и спецслужбами.

Речь идет о превентивных мерах в связи с сообщениями о том, что в ближайшие дни на границе с Калининградской областью могут произойти диверсионные акты.

Как сообщалось, в силах территориальной обороны Польши специальная бригада будет заниматься защитой границы с российской Калининградской областью.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил угрозы, которые ранее поступали странам НАТО через посольства России: в случае прямого нападения на Калининград или другой регион РФ речь пойдет о применении всего арсенала российского вооружения.